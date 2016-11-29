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Sultanbeyli'de kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

Sultanbeyli'de bir kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 4 kişi yaralanırken, saldırganlar kayıplara karıştı.

Sultanbeylide kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı

29 Kasım 2016 22:33
Sultanbeyli'de kahvehaneye silahlı saldırı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sıralarında Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehane önüne bir araçla gelen kimliği belirsiz saldırganlar, kahvehaneye silahla ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası kahvehanede bulunan bir kişi ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, diğer 3 kişi de cam parçalarının vücutlarına isabet etmesi ile yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar ambulansla Sultanbeyli Özel Ersoy Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı Görgü şahitleri, "Araba ile geldiler. Kurşunlayıp gittiler 4 yaralı var" dedi. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Metin Başar

Etiketler: 4 yaralı, kahvehane, silahlı saldırı, sultanbeyli


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