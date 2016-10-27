Yangın, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 7 katlı binanın 5'inci katını bir anda alevler sardı. İş hanında bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapılarak sokağa çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangını söndürüldü. İş hanında büyük paniğe sebep olan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Cenk İşver

