Diğer
Kategoriler

Sultanbeyli'de korkutan yangın

Sultanbeyli'de 7 katlı bir iş hanının 5'inci katında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.


27 Ekim 2016 12:20

Yangın, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan bir iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 7 katlı binanın 5'inci katını bir anda alevler sardı. İş hanında bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapılarak sokağa çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangını söndürüldü. İş hanında büyük paniğe sebep olan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

Cenk İşver
 

Etiketler: sultanbeyli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!