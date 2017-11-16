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Sultanbeyli'de metro çalışmaları başladı

Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metrosuna entegre edilecek olan Sultanbeyli Metrosu’nun çalışmaları başladı.

Sultanbeylide metro çalışmaları başladı

16 Kasım 2017 10:32

Sultanbeyli son dönemde ulaşım alanında büyük yatırımlar aldı. TEM bağlantı yollarının hizmete girmesiyle ilçenin ulaşımı kolaylaştı. Ardından İETT ile yapılan görüşmeler sonucunda TEM’den ilçeye direkt ulaşım hatları oluşturuldu. Sultanbeyli Belediyesi’nin girişimleriyle İETT tarafından 2009 yılında 11 olan hat sayısı 31’e, 321 olan sefer sayısı 2 bin 135’e, 28 olan araç sayısı ise 258’e yükseltildi.

İlçeye 3 ayrı metro geliyor
İETT’nin yaptığı ulaşım yatırımlarının yanı sıra Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in girişimleriyle metro projeleri için adımlar atıldı. İlk etapta Üsküdar-Çekmeköy- Sancaktepe Metrosuna entegre edilecek olan Sultanbeyli Metrosu’nun faaliyete geçmesi için çalışmaları başlatıldı. 11 kilometre uzunluğunda olan metro hattı için Sultanbeyli’de 2 durak planlandı. Durakların bulunduğu noktalarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Diğer taraftan Kadıköy - Ataşehir - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı ve Sultanbeyli-Kurtköy Metro hattının oluşturulması için de çalışmalar devam ediyor.
 

Etiketler: sultanbeyli

 

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