Sultanbeyli’de metro çalışmaları sürüyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in girişimleriyle İBB tarafından hayata geçirilen metro projesinin çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk etapta kısa bir zaman önce açılan Üsküdar - Çekmeköy - Sancaktepe metrosuna entegre edilecek olan Sultanbeyli Metrosu’nun faaliyete geçmesi için çalışmalar başlatıldı. 11 km. uzunluğunda olan metro hattı için Sultanbeyli’de Hasanpaşa ve Sultanbeyli Merkez olmak üzere 2 durak planlandı. Durakların bulunduğu noktalarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.