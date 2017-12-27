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Sultanbeyli’de metro çalışmaları sürüyor

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Sultanbeylide metro çalışmaları sürüyor

27 Aralık 2017 21:10

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in girişimleriyle İBB tarafından hayata geçirilen metro projesinin çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk etapta kısa bir zaman önce açılan Üsküdar - Çekmeköy - Sancaktepe metrosuna entegre edilecek olan Sultanbeyli Metrosu’nun faaliyete geçmesi için çalışmalar başlatıldı. 11 km. uzunluğunda olan metro hattı için Sultanbeyli’de Hasanpaşa ve Sultanbeyli Merkez olmak üzere 2 durak planlandı. Durakların bulunduğu noktalarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

 

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