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Sultanbeyli’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sultanbeyli'de ormanlık alandaki dere yatağında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kaldırılan ceset, morga götürüldü.

Sultanbeylide ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

22 Aralık 2017 13:07

Olay, gece saatlerinde Mecidiye Mahallesi Ağrı Caddesi üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaybettiği cep telefonunu arayan bir vatandaş, dere yatağında hareketsiz bir şekilde yatan birini gördü. Bunun üzerine vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi. Sağlık ekiplerinin şahıs üzerinde yaptığı inceleme sonucu öldüğünü belirledi. 30-35 yaşlarında erkek olduğu öğrenilen şahıs, dere yatağında olması nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ormanda telefonunu ararken ceset buldu 

Şahsın üzerinde yapılan incelemede, darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanılmadı. Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, Cumhuriyet savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin araştırması sonucu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Doğan Can Cesur - Aydemir Kadıoğlu
 

Etiketler: erkek cesedi

 

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