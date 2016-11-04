Olay, Sultanbeyli'de Antalya Caddesi ile Aziziye Caddesi'nin kesişiminde bulunan bir kuyumcuda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı 3 şahıs kuyumcuya girerek, kuyumcu A.D.'den altınları istedi. Hırsızların silahlı tehdidi üzerine kuyumcu A.D., 1 kilo 200 gram ağırlığında altını hırsızlara verdi. Bu esnada kuyumcunun demircilik yapan esnaf arkadaşı M.B., durumu görerek müdahale etmek istedi. Kuyumcu ile hırsızların arasına elindeki çekiçle girerek arkadaşını kurtarmak isteyen esnaf M.B., soyguncular tarafından vurulması sonucu yaralandı. Olayın ardından kuyumcudan çıkan 3 hırsız, altınlarla birlikte kaçtı. Lüks araçla kaçan hırsızların kuyumcunun 3 sokak aşağısındaki yolda arabaları bozuldu. Bunun üzerine aracı terk eden hırsızlar, yaya olarak kayıplara karıştı. Yaralanan demirci M.B. ise olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuyumcunun çevresinde helikopter destekli geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Biçer

İSTANBUL