Sultanbeyli'de şüpheli valiz paniği

Olay, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin çıkış kapısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AVM'nin güvenlik görevlileri binanın çıkış kapısının bulunduğu bölgede terk edilmiş bir valiz olduğunu fark etti. Valizden şüphelenen güvenlik görevlileri polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri valizin çevresine güvenlik şeridi çekerek, yolu yaya trafiğine kapattı. Ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek valizi fünye ile patlatmaya hazırlanmaya başladı. Tam o sırada oturduğu evin camında polisleri gören bir kişi olay yerine gelerek çocuklarının valizi çöp diye bıraktığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri adamın GBT'sine bakarak valizi almasına izin verdi.