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Sultanbeyli’de yeni parklar ve yaşam alanları yapılıyor

Sultanbeyli Belediyesi, yaptığı çalışmalarla ilçe genelinde bulunan park ve meydanların sayısını artırıyor.


12 Ekim 2016 16:04

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede park yapımına hız kesmeden devam ediyor. Oyun grupları, koşu parkuru, halı saha, fitness aletleri, dinlenme, yeşil alanlarıyla, çocuklar sporseverler ve yetişkinler olmak üzere her yaştan insanı buluşturan mekanlara yenileri ekleniyor. Sultanbeyli’de yeni yaşam alanlarının yapıldığı yerler arasında Adil, Hamidiye, Akşemsettin ve Hasanpaşa mahalleleri de bulunuyor.

Necip Fazıl Kısakürek Parkı
Hasanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Caddesi’nde 834 metrekare alan üzerine kurulan Necip Fazıl Kısakürek Parkı’nda basket sahası, fitness alanı, oyun grubu bulunuyor.

Karanfil Camii Meydanı ve Parkı
Akşemsettin Mahallesi, Cem Sultan Caddesi üzerinde bulunan Karanfil Camisi’nin de bahçesi yeniden düzenlendi. Şık bir görünüme kavuşan caminin bahçesi meydan haline getirilerek yeşillendirildi, çocuklar için oyun alanları, mahalle sakinleri için de dinlenme alanları oluşturuldu.

Filistin Parkı
Adil Mahallesi’nde bulunan Filistin Sokak üzerinde 1785 metrekare alana kurulan Filistin Parkı; yeşil alanı, oyun parkurları ve kamelyasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Hamidiye Muhtarlığı’nın bulunduğu alana da ekiplerce bir park kazandırıldı ve halkın kullanımına sunuldu.

Etiketler: Sultanbeyli Belediyesi


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