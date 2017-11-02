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Sultangazi Uğur Lisesi öğrencileri Erasmus+ kapsamında Litvanya’ya gitti

Öğrencilerini global standartlarda, yenilikçi eğitim anlayışıyla yetiştiren Uğur Okulları farklı ülkelerdeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sultangazi Uğur Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, kişisel becerilerin gelişimini, öğretim sistemlerinin modern bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Erasmus+ Programı ile Litvanya’ya gitti.

Sultangazi Uğur Lisesi öğrencileri Erasmus+ kapsamında Litvanyaya gitti

02 Kasım 2017 11:09

Öğrencilerin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında eğitim öğretimin yanında kişisel gelişimi destekleyen faaliyetlerin de olması gerektiğine inan Uğur Okulları, öğrencilerine sağladığı imkanlarla onları destekliyor. Şimdiye kadar Erasmus+ kapsamında Romanya, Polonya ve İtalya'ya geziler düzenleyen Sultangazi Uğur Lisesi öğrencileri birçok Avrupa ülkesi ile farklı projeler yürütüyor. Bu kapsamda 3 Uğurlu öğrenci ve bir öğretmen Ekim ayında “Erasmus+ Programı, Key Action 2, İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İş Birliği” Programı kapsamında Litvanya’da gezi düzenledi. Bu proje ile bugüne kadar düzenlenen gezilerin yanı sıra Litvanya gezisinde başkent Vilnius ziyaret edildi, Kaunas’taki partner okul Kauno Jono Basanaviciaus Gimnazija’da toplantılara katılım sağlandı, geleneksel Türk yemekleri ve halk oyunları tanıtıldı. Program kapsamında gerçekleştirilen projenin amacı ise "Filmler Aracılığıyla Fikirleri Hareket Ettirme" oldu. Her ülke gezisinden önce, okullar kendi kısa filmlerini çekerek katıldıkları toplantılarda filmlerinin gösterimlerini gerçekleştirdiler.

“Projenin amaçlarından biri de öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmak”

Sultangazi Uğur Lisesi İngilizce Öğretmeni Murat Girgin; “Her ülke gezisinden önce, her okul kendi kısa filmlerini çekerek katıldıkları toplantıya filmlerini gösterime sokuyor. Bu bağlamda okulumuz her toplantıdan önce kendi kısa filmini çekerek projeye katkı sağladı. Projenin asıl amaçlarından biri öğrencilerin yurt dışında kendilerini kişisel ve toplumsal olarak geliştirmelerine yardımcı olmak. Biz de öğrencilerimizi gerçekleştirdiğimiz bu projeler ile desteklemeye devam ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

Sultangazi Uğur Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Enes Çalışkan ise “Gezi boyunca ülkenin tüm tarihi ve doğal güzelliklerini gezme fırsatımız oldu. 1 hafta boyunca gerek okul yönetimi, gerek yerel halk bize çok yardımcı oldu. Litvanya'dan birçok öğrenci ve öğretmenle arkadaş edinme fırsatını yakaladık. Geziye dair en çok akıllarda kalan detaylar ise Litvanya'nın doğal güzelliklerini görebilmek diyebiliriz. Ülkenin dört bir yanından geçen akarsuları, geçmiş yüzyıllarda inşa edilen kaleleri, tarihi müzeleri, rengarenk ağaçlar çok güzeldi. Gezide 5 partner ülkenin dillerini, kültürlerini, yemeklerini, danslarını, müziklerini kısacası geleneksel toplum yaşantılarını tanıdık. Aynı zamanda bizler de kendi toplumsal yaşantımızı ve geleneklerimizi tanıttık.” dedi.
 

Etiketler: erasmus, Uğur Lisesi

 

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