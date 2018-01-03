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Sultangazi'de 4 evi yağmur suları bastı

Sultangazi’de yağmur suyu nedeniyle rögar tıkandı. Tıkanan rögar nedeniyle 4 evi ve bir tekstil atölyesini su bastı.

Sultangazide 4 evi yağmur suları bastı

03 Ocak 2018 08:23
Sultangazi'de 4 evi yağmur suları bastı - Tıkla İzle

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2200 sokakta bulunan rögar tıkandı. Tıkanan rögar nedeniyle aynı sokak üzerinde bulunan 4 evi ve bir tekstil atölyesini su bastı. Suyun basmasıyla birlikte evlerinde uyuyan vatandaşlar kalktı ve eşyalarını sudan kurtarmaya başladı. Bazı vatandaşlar evlerindeki suyu kovalarla boşaltmaya çalıştı. Evlerini su basan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler rögar kapağını açtı ve su tahliyesi yaptı. Belediye ekiplerinin geç geldiğini iddia eden vatandaşlar belediye çalışanlarıyla zaman zaman gerginlik yaşadı.

“Tetikte yatıp kalkıyoruz”

Evlerini su basan vatandaşlar suyu tahliye etmek için uzun uğraşlar verdi. Evini su basan Kemal Gülen, “Birden kalktık evimizi su basmış. Bizim de bir sürü motorumuz var burada. Önlemini aldık. Diğer komşuların evine daha çok girmiş. Bizlere de yazık buna sürekli bakmaları lazım. Geçen sene lağım suyu geldi. Tetikte yatıp kalkıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: ev, rögar, su bastı, sultangazi

 

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