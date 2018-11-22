Sultangazi'de bariyer araca saplandı: 1 ölü

Kaza, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi Orhangazi Alt Geçidi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde seyir halinde olan Mehmet Yılmaz (25) yönetimindeki 34 RS 0544 plakalı ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarlarındaki koruma demirlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan bariyerler araca saplandı. Aracın sağ ön taban kısmından giren bariyerler arka camdan çıktı. Kopan demirlerden bir kısmı ticari aracın arkasından gelen 34 ZS 9045 plakalı otomobile çarptı. Yaşanan kazada ticari araç sürücüsü Mehmet Yılmaz feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi alarak olay yerine gelen Mehmet Yılmaz'ın arkadaşları ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından sürücü Mehmet Yılmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

