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Sultangazi'de bıçaklı yaralama kamerada

Sultangazi'de bıçaklı yaralama kamerada
Sultangazi'de bıçaklı yaralama kamerada

Sultangazi’de psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir zanlı, sokak ortasında bir kişiyi defalarca bıçakladı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sultangazi’de bıçaklı yaralama kamerada - Tıkla İzle

Olay, 6 Kasım günü Yunus Emre Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, kısmen psikolojik rahatsızlığı bulunan H.Ö. (32) isimli bir şahıs, aracıyla işlettiği marketin önüne gelen C.E.'nin (39) yanına yaklaştı. Koluna sakladığı ekmek bıçağını çıkaran H.Ö., araçtan inen C.E.'ye bir anda saldırarak bıçaklamaya başladı. Belinden ve boynundan defalarca bıçak darbesi alan C.E. saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan C.E., çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, C.E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis zanlıyı ikna etmek için büyük çaba gösterdi 

İhbar üzerine olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Çevre sokaklarda arama başlatan ekipler saldırganı bir ara sokakta buldu. Polise teslim olmak istemeyen H.Ö. kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri saldırgan şahsı teslim olmaya ikna etmek için büyük çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen saldırgan, elindeki suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Polis ekiplerinin itinalı çalışması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlının adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

Saldırı anı saniye saniye kamerada 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işlettiği marketin önüne gelen C.E. aracından iniyor. Ardından zanlı elindeki ekmek bıçağıyla C.E.'yi defalarca bıçaklıyor. Aldığı bıçak darbelerinden sonra yere düşen C.E., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürülüyor.  

Serdar Ünal
 

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