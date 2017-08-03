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Sultangazi’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Sultangazi’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Sultangazide helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

03 Ağustos 2017 08:10
Helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Tıkla İzle

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de dâhil olmak üzere çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Sultangazi, Gazi Mahallesi, 1368/2 sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesine özel tim yardımıyla girildi. Adreste yapılan aramalarda şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Aramalar sırasında polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.

Sultangazi İlçesi genelinde düzenlenen operasyonda 18 adreste aramalar yapılırken 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.
Polis helikopterinin de 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: sultangazi, uyuşturucu operasyonu


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