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Sultangazi'de otoparkta bulunan araçta arama yapılacak

Sultangazi'de otoparkta bulunan araçta arama yapılacak
Sultangazi'de otoparkta bulunan araçta arama yapılacak

Sultangazi'de bir otoparkta bulunan Suudi Arabistan Konsololsuğu'na ait aracın incelenmesi için gerekli izinler alındı. Ankara'dan gelen Suudi heyet ve Türk yetkililer, inceleme için otoparka geldi.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı otomobil, Sultangazi'de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulundu. 14 gündür otoparkta bulunduğu öğrenilen aracı incelemek üzere olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ancak diplomatik plakalı aracı incelemek için gerekli izinlerin alınması için incelemeler bugüne ertelendi. 

Yapılan görüşmelerin ardından aracın incelenmesi için izinler alındı. Ankara'dan da Suudi heyet, incelemelere katılmak üzere İstanbul'a geldi. Suudi heyet ve Türk yetkililer aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve soruşturmayı yürüten savcı da otoparka geldi. Önümüzdeki dakikalarda araç üzerindeki incelemelerin başlaması bekleniyor.  

Cenk İşver - Caner Sönmez - Serdar Ünal
 

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