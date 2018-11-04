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Sultangazi'de pitbull dehşeti kamerada

Sultangazi'de pitbull dehşeti kamerada
Sultangazi'de pitbull dehşeti kamerada

Sultangazi'de tasmasız bir pitbull sokakta bulunan bir kediye saldırarak, dakikalarca bırakmadı. Pitbull dehşetini gören vatandaşlar köpeğe vurarak kediyi kurtarmaya çalışırken, yaşanan bu dehşet anları kameraya yansıdı.

Sultangazi’de pitbull dehşeti kamerada - Tıkla İzle

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi 1261 Sokak'ta yaşanan pitbullun kediye yaptığı eziyet görenleri dehşete düşürdü. İddiaya göre, bir grup tarafından tasmasız olarak gezdirilen pitbull sokakta bulunan kedilere saldırdı. Kedilerden bir tanesini ağzıyla yakalayan pitbull cinsi köpek, kediyi dakikalarca bırakmayarak canından etti.

Kediyi kurtarmak için sopalarla pitbulla vurdular 

Pitbullun vahşetini gören vatandaşlar eline aldığı sopalar ile vururken, çevredeki bir vatandaş ise köpeği tutarak sağa sola savurdu. Yapılan bütün çabalara rağmen pitbull kediyi bırakmazken, kedinin zaman zaman can çekiştiği görüldü.

Pitbull dehşetini görenler gözyaşlarını tutamadı 

Vatandaşların dakikalarca süren çabaları fayda etmezken, yaşanan vahşeti görenler gözyaşlarını tutamadı. Dehşete düşüren pitbull dehşetinde kısa sürede çevredeki vatandaşlar toplanırken, yaşanan anlar yürekleri sızlattı. Vatandaşların uzun çabasına rağmen pitbull kediyi bırakmadı.

Pitbull dehşeti kamerada 

Yaşanan pitbull dehşeti bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, bir pitbullun kediyi ağzıyla yakalayarak dakikalarca bırakmadığı ve vatandaşların da kediyi kurtarmak için uğraştığı görülüyor. Kedinin kurtarılamaması üzerine vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı kameraya yansıdı.

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