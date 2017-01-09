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Sultangazi'de PKK operasyonu: 3 tutuklama

Sultangazi'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sultangazide PKK operasyonu: 3 tutuklama

09 Ocak 2017 12:27

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH'nin (Devrimci Gençlik Hareketi) bölücü faaliyetlerini engellemek için çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında, örgütün Sultangazi'de sözde cezalandırma eylemlerinde ve korsan gösterilerde kullanılacak silahların F.Y. isimli şüphelinin iş yerinde saklandığı tespit edildi. Tespitlerin ardından iş yerine yapılan baskında F.Y., B.K. ve R.A. isimli şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 20 adet fişek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi 

Tugay Saday
İSTANBUL


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