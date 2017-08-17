Sultangazi’de simülatörlü deprem eğitimi

17 ağustos 1999 deprem felaketinin yıldönümünde Sultangazi Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün işbirliğiyle yapılan ''Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı'' düzenlenen törenle açıldı. 50. Yıl Mahallesinde kurulan parkın açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte çok sayıda vatandaşlar ve çocuklar katıldı. Açılış sonrasında parkın içerisine kurulan özel simülatörle öğrencilerin olası bir deprem halinde ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler aktarıldı. Eğitimciler tarafından verilen bilgiler sonrasında 7.4 büyüklüğünde depreme göre ayarlanan simülatörde sınıfta ve evde depreme yakalananların yapması gerekenler gösterildi. Ayrıca deprem öncesi ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ve alınacak tedbirler park içerisinde oluşturulan özel sınıflarda eğitim olarak verilmeye başladı.

“Simülatörde 7.4 şiddetinde evin nasıl sallanacağını göstermek ve eğitmek istiyoruz”

Deprem eğitim simülatörü önünde açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Bugün en önemli konu deprem hakkında bilinçlenmemiz, yani eğitim eksikliğimiz olduğunu keşfettik ve gördük. Sultangazi’de yaptığımız bu çalışmayla Deprem Eğitim Parkının hayata geçiriyoruz. Bu parkın bir özelliği burada hazırlanan bir simülatörle depreme burada adeta yaşatmak. 7.4 büyüklüğünde bir şiddetle evlerimizin nasıl sallanabileceğini ve ailelerin nasıl tedbir alacağını eğitmek ve öğretmek. Burada enstitüden eğitim alınması sonrasında sürekli ve kesintisiz olması için bizim tespit ettiğimiz isimlerin üniversitede eğitim alacak. Burada alınan eğitimler sonrasında bu alanda da eğitimleri kesintisiz sürdürülecek” dedi.

“Park deprem sırasında insanların hizmet edebilecek şekilde dizayn edildi”

Bu parkta sadece bilinçlendirme yapılmayacağını söyleyen Başkan Altunay, “Bu parkın bir özelliği de sadece bilinçlendirme yapılmayacak. Bu alanda bir amfi alanların oluşmasını sağladık. Bu alanlarda insanların deprem sırasında kaçabilecekleri merkezi özelliği taşıyor. Bu parkın bazı özellikleri de onlara hizmet edecek şekilde dizayn edildi. Deprem eğitim parkı içerisinde her türlü donanım tamam bir şekilde 50. Yıl Mahallesinde yapıldı. Bütün mahallelerde yaptığımız çalışmaların en önemli fonksiyonu deprem sırasında toplanma merkezi olma özelliğidir” diye konuştu.

Sultangazililer simülatörde deprem eğitimi aldı

Açılışı yapılan Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı içerisine kurulan deprem simülatöründe uygulamalı eğitimler başladı. Sınıf ve ev üzerine kurulu olan alanda depreme yakalanan insanların ne yapması gerektiği anlatıldı. Simülatörle eğitim alan Hilal sevim, “Bu alanda deprem anında sağlam bir eşyanın altına girip kendimizi korumamız gerektiğini öğrendim. Deprem anında bütün eşyalarımızın monte edilmesi gerektiğini, onların üzerimize düşüp yaralanmayalım onu öğrendim. Ayrıca deprem anında merdivenlerden ve asansörlerden uzak durmamız gerektiğini öğrendim” şeklinde konuştu. Sınıfta depreme yakalanma canlandırmasını yapan Miraç Beyhan ise, “Deprem anında neler yapmamız gerektiğini öğrendim. Sağlam eşyaların altına geçip kendimizi korumamız gerektiğini öğrendim. Burada eğitim aldığımız için deprem bana artık hiç korkunç gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Mehmet Başa