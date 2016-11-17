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Sultangazi'de TIR çetesine operasyon: 1 ölü 2 yaralı

Sultangazi’de TIR’ları gasp eden bir çeteye yönelik yapılan operasyonda çete üyelerinin polise ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralı olarak ele geçirildi.

Sultangazide TIR çetesine operasyon: 1 ölü 2 yaralı

17 Kasım 2016 07:27
Sultangazi'de TIR çetesine operasyon: 1 ölü 2 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Eski Edirne Asfaltı Cumhuriyet Mahallesi tramvay durağı yanında meydana geldi. Gayrettepe Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği’ne bağlı ekipleri İstanbul’un birçok yerinde kendilerine polis süsü vererek TIR’ları gasp eden çeteyi takibe alarak gece saat 00.00 sıralarında Mahmutbey gişelerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalanırken 2 kişide kaçtı. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli Sultangazi’de buluştuğu bir kişiyle 66 HB 215 plakalı otomobile binerek kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin Eski Edirne Asfaltı üzerinde kendilerini fark ettiğini anlayan şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi tramvay durağına geldiklerinde kendilerini takip eden polise ateş açtı. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler, kaçtıkları aracı ve araç içerisinde ölen 1 kişiyi Şehit Hasan Güreşen alt geçidine bıraktı. Alt geçitte bir araca binen yaralı 2 kişi Sultangazi Lütfiye Nuri Burat Hastanesi’ne gitti. Hastaneye kaçan 2 şüpheli hastane polisinin durumu bölge ekiplerine bildirmesi sonucu kıskıvrak yakalandı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Olay sonrası polis ekipleri, çatışmanın çıktığı yerde ve aracın bırakıldığı yerde incelemede bulundu. Çatışma sırasında hayatını kaybeden şahsın, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Çatışma sırasında Cumhuriyet Mahallesi tramvay durağı camlarının da kırıldığı görüldü. Yaşanan olay sonrası araç içerisinde bulunan 3 adet tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Murat Solak

Etiketler: operasyon, sultangazi, TIR çetesi


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