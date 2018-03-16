Sultangazi’de zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek piyasaya süren zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 2 şüpheliyi tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. Zübeyde Hanım Mahallesi 1297 Sokak üzerinde yerlerini belirleyen ekip, zanlıları uyuşturucu sattıkları esnada yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların aracında ve üstlerinde yapılan aramasında 14 fişek kokain ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 875 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınarak büroya götürülen zanlıların kimlik tespitlerinde A.T. ve H.S. oldukları belirlendi. Sahte kimlik kullandıkları tespit edilen şüphelilerden A.T.’nin 19 ayrı suçtan aranmasının bulunduğu ve bu suçlardan 10 yıl 2 ay hapis cezası ile 15 bin 550 lira para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Sorgularındaki suçlarını itiraf eden şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Doğan Can Cesur - Ufuk Kıvık

