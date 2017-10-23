Sultangazili öğrenciler bilim insanlarının hayatlarını kendilerinden öğrendi

Sultangazi Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilim Merkezi derneği işbirliği ile Sultangazi Belediyesi Bilim Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen ve Tübitak Tarafından desteklenen ''Bugün Okula Einstein Geldi'' projesi'nin ilk günü gerçekleşti. Proje kapsamında Sultangazi ilçesinde bulunan 10 ortaokul bünyesinde her gün bir okul olmak üzere 10 gün boyunca çeşitli deneysel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sınıflara sürpriz bir şekilde giren 20 tiyatro oyuncusu tarafından canlandırılan bilim insanlarına çocuklar diledikleri soruları sorarak daha kolay öğrenme fırsatı bulurken aynı zamanda eğleniyor. Bu projeyle seçilmiş bilim insanları kendi ağızlarından hayatlarını ve çalışmalarını anlatıyor. Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, Mimar Sinan, Hezarfen Ahmed Çelebi, Cahit Arf gibi birçok bilim insanının canlandırıldığı bu proje, 3 Kasım’a kadar devam edecek.

‘’Bu projeyle bilim insanları çocukların hafızalarda daha iyi yer etmiş olacak’’

Projeye ilişkin bilgiler veren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Öğrenciler içerideyken sınıflara aniden giren tiyatral ve bilimsel gösterimli bilim insanları girecek. Her biri bilim insanını temsil edecek. Dolayısıyla içeri girdiklerinde de o bilim insanının çalışmalarını ve hayatını anlatacaklar. Böylelikle hafızalarda daha iyi yer etmesine fırsat vermiş olacaklar.10 gün boyunca 20 bin öğrenciye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında da bilim merkezimizde sürekli olarak gerek sergi sınıflarımızda gerekse astronomi sınıflarımızda bunun gibi deneysel çalışmalar öğrencilerimize gösterilmiş olacak. Yıl boyunca da 14 bin kişi bu çalışmalardan yararlanacak. Çocuklar için çok önem arz eden bu projede çocuklar şunu fark edecekler, teorik olarak okuduklarından görsel olarak çok daha fazla fayda sağlamış olacaklar. 20 arkadaşımız bugün çok iyi hazırlanmış. 20 bilim insanını canlandıran arkadaşlarımızın her biri onların görüntülerinde olmaya özen göstermişler. Ben demin sınıfa girdim fevkalade bir irtibat kurulmuş. İnşallah faydalı olacak, amacımız daha çok çocuğumuza ulaşıp, onlara kalıcı bilgiler edinme konusunda fırsat verecek bu gibi etkinlikler düzenlemek’’ diye konuştu.

‘’Bu şekilde çocuklar bilimle daha haşır neşir oluyor’’

Albert Einstein’i canlandıran Melih Madan ise “Çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum çünkü çocukların karşılarına gerçek hayatta Einstein çıkacak diye bir hadise söz konusu değil. Bu şekilde olduğu zaman çocuklar bilimle daha haşir neşir oluyorlarmış gibi bir durum söz konusu. Birden okulda karşılarına Einstein çıkıyor ve ister istemez kitapta okuduklarından daha fazla bir etki bırakıyor bu durum kendilerinde. Burada tek başıma değilim, daha çok bilim insanımızı canlandıran arkadaşlar var. 20 yıl sonra bir gün akıllarına Einstein geldiği zaman onların akıllarına bunu sokabilen bir kişi olarak iyi bir şey yapmaya çalıştığımı düşünüyorum’’ dedi.

‘’Bizim için daha anlaşılır ve akılda kalıcı oluyor’’

‘’Bizim için daha öğretici oluyor çünkü bize o bilim insanını canlandırıyorlar burada, kitaplarda sadece okuyoruz burada daha detaylı anlatıldığı için daha iyi’’ diyerek duygularını ifade eden öğrenciler ise, ‘’Bence bu şekilde sınıflarımıza gelip kendilerinin anlatması bizim için daha iyi ve daha öğretici. Daha iyi anlaşılabilir olduğu için herkes mutlu oldu. Onları canlı olarak yüz yüze görmek bizi daha fazla heyecanlandırdı’’ ifadelerini kullandı.

Serdal Altıntepe