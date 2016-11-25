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Sultanlar, Bursaspor karşılaşmasına hazır

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 9’ncu haftasında zorlu mücadelede Bursaspor ile karşı karşıya gelecek.


25 Kasım 2016 15:15

Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Ligi A Grubu 9’ncu hafta müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Bursaspor hafta sonunda karşılaşacak. Tarık Almış Spor Salonu’nda oynanacak zorlu mücadelenin sonucu voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşma öncesinde 20 puanla 4’üncü sırada yer alırken, Bursaspor ise 22 puanla 2’nci sırada yer alıyor. Büyükşehir’in Sultanları, 26 Kasım Cumartesi günü saat 16.30’da oynanacak mücadeleyi kazanmak ve zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.

“Manisalılar, salonu doldurmalı”
Manisa Büyükşehir Belediyespor Baş Antrenörü Süleyman Bozkan, Bursaspor karşılaşmasının ligin üst sıralarını etkileyecek müsabakalardan biri olduğunu söyledi. Bozkan, “Bursaspor maçı bizim için önemli bir maç. Bu maçı da kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda Manisalılar bizleri yalnız bırakmadı. Bursaspor karşılaşmasında seyircilerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Hedefimiz güzel oyun ve Manisalılara güzel bir galibiyet yaşatmak” dedi.

Etiketler: Manisa Büyükşehir Belediyespor, Süleyman Bozkan


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