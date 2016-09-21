Sümela Manastırı'nın yıllardır beri gündemde olan ve çok sayıda restorasyon projesi hazırlanan tarihi yapıyla ilgili olarak geçen yıl harekete geçildi. Manastıra ve çevresindeki tesislere bakan yamaçlardaki kaya düşme tehlikelerini araştırmak ve riskli bölgeleri belgelemek amacıyla işin uzmanlarınca endüstriyel dağcılık teknikleri kullanılarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yamaç güzergâhlarından inişler yapıldı. İnişler esnasında, halihazırda askıda duran kaya parçalarının bulunduğu, değişime uğramış kayaç yüzeylerinin tehlike arz ettiği, ormanın eteğinde uzanan kısımlarda bazı serbest bloklar ve orman döküntülerinin içinde saklı kalmış durumda irili ufaklı serbest taş parçalarının mevcut olduğu ve çatlaklardan gelen yoğun su sızıntıları nedeniyle bazı yerlerde malzeme boşalmalarının olduğu belirlendi.

Yetkililer, "Bir yandan restorasyon devam etsin, diğer yandan ziyaretler devam etsin" görüşünü savunurken, bilim adamları kaya düşmelerinin her geçen gün daha riskli hale geldiğini ve bunun tehlikeli olacağını savunarak manastırın ziyarete kapatılarak çalışma yapılmasını istedi. Kayaların mümkün olan kısımlarının temizlenmesi, mümkün olmayan kısımlarının da çelik hasırlarla önleyecek mekanizmanın kurulması kararlaştırıldı.

Bunun üzerine manastır ve çevresinde ziyaretçilerin can ve mal güvenliğini tehdit eden ve tarihi yapıya zarar veren kaya düşmesi olaylarının sıklıkla yaşanması nedeniyle Sümela Manastırı 22 Eylül 2015 tarihinde ziyarete kapatılarak restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında kayaların jeolojik-jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirmesi çalışması kapsamında manastırda, kayaların yapılara zarar vermemesi için çelik iskeleyle düzenekler kurulurken, yük taşıma amaçlı da yaklaşık 4 ton yük taşıyabilecek teleferikler kuruldu. 2 yönlü yürümesi planlanan çalışmalar kapmasında ise iç bölümündeki restorasyon çalışması için 10 kişilik özel ekip ölçümler ve fresklerde boya güçlendirme çalışması yaptı. Yaklaşık 50 milyon TL'yi bulacak kayaların düşmesini önleyecek proje ihale aşamasına gelirken, iki yıl içinde tamamlanması planlanan restorasyonun 60 milyon TL'ye mal olacağı öğrenildi.

Sümela Manastırı'ndaki restorasyon kruvaziyer gemi turizmine darbe vurdu

Manastırı 2014 yılında yerli ve yabancı olmak üzere 491 bin 500 kişi ziyaret etmişti. Manastır 22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon için kapanırken, manastırı 2015 yılı Eylül ayına kadar yaklaşık 625 bin kişi ziyaret ederek önceki yılların çok üzerinde bir rakama ulaşılmıştı. Turistler ören yeri ziyaretinde 4,2 milyon TL gelir bırakmıştı. Manastır'ın geçen yılın Eylül ayında restorasyona alınmasından dolayı son 1 yılda hiç gelir elde edilemedi.

Sümela Manastırı'nın ziyarete kapanmasından dolayı Trabzon’a gelen turist sayısı önceki yıla oranla 3’te 1 oranında azaldığı gözlendi.

Trabzon Limanı İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, bu yıl Trabzon Limanı'na hiç kruvaziyer gemi gelmediğini, bunda Sümela Manastırı'nın restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı olmasının etkili olduğunu söyledi. Ermiş "Kruvaziyer turizminde Sümela ziyaret edilen yerlerin başında geliyor. Gemiyle Trabzon'a gelen turistler mutlaka Sümela’ya giderdi. Sümela, kruvaziyerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de bölgemize gelmesi noktasındaki destekleyici unsurdur. Sümela’nın bir an önce onarımının bitirilmesi gerekiyor. Bunun için de acele edilmesi gerekiyor” dedi.

Bekir Koca