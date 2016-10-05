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Sümeyye Erdoğan'ın koruma silahları böyle çalındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kız Sümeyye Erdoğan'ın koruma aracında bulunan otomatik ve uzun namlulu silahlar 10 Temmuz'da çalındı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Bakırköy'de kurulan özel ekip, 3 gün uyumadan sürdürdüğü takip sonucunda zanlıları nefes kesen bir operasyonla yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sümeyye Erdoğanın koruma silahları böyle çalındı

05 Ekim 2016 12:17
Sümeyye Erdoğan'ın koruma silahları böyle çalındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Sümeyye Erdoğan'ın koruma ekibinde yer alan polis memuru F.K.'nın, içerisinde 1 adet hafif piyade tüfeği, 2 adet makineli tabanca, 1 adet tabanca, 12 adet şarjör, 165 adet 9x19 mm çapında ve 150 adet 5,56x45 mm çapında fişeğin bulunduğu aracı Bakırköy’de evinin yakınına park etti. 10 Temmuz sabahı aracın yanına bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler, aracın içindeki silahların bulunduğu çantayı çaldı. Polis memuru hemen emniyete giderek durumu bildirdi.

Devreye giren İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, zanlıların yakalanması için özel bir ekip kurulması talimatı verdi. 3 gün boyunca uyumayıp zanlıların izini süren özel ekip, bölgedeki 700 kamerayı tek tek izledi. Yapılan incelemede aracın Zeytinburnu'nda 13 Temmuz'da çadırda yaşayan Roman vatandaşların bulunduğu bölgede görüldüğü belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis aracın Gamze K. isimli kadına ait olduğunu ve olay günü gasp suçlarından sabıkalı Selman D., Kazım D., Hakan M. ve Sergen Ö.'ye verdiği tespit edildi. Gözaltına alınan zanlılar, silahları boş bir araziye gömdüklerini itiraf etti. Toprağı kazan polis, Cumhurbaşkanlığı forslu çanta içerisinde silahları ve mühimmatları beze sarılmış halde buldu. Silahların 15 Temmuz darbe girişiminde bir suikastta kullanılacağı iddia edildi.

Polisin nefes kesen operasyonu, kameraya da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yapılan baskınla zanlılar gözaltına alınıyor. Ardından topraktan çıkartılan cumhurbaşkanlığı forslu çanta içerisindeki silahlar ele geçiriliyor.

Adliyeye sevk edilen 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Volkan Kayalar

Etiketler: darbe, sümeyye erdoğan


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