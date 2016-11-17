AK Parti Gemlik ilçe teşkilatında görev alan ve gelinliği ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa giderek Türkiye gündemine gelen Sümeyye’nin cenazesi, Sakarya’dan Gemlik’e getirildi. Gemlik Hacı İzzet Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Bursa Vali Yardımcısı ve Gemlik Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve İlçe Başkanı Zafer Işık ile MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sümeyye Uğur Yazıcı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi.

Hurşit Topal

