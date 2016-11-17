Diğer
Kategoriler

Sümeyye gözyaşları ile uğurlandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden Sümeyye Uğur Yazıcı, gözyaşları içinde uğurlandı.

Sümeyye gözyaşları ile uğurlandı

17 Kasım 2016 16:45

AK Parti Gemlik ilçe teşkilatında görev alan ve gelinliği ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandığa giderek Türkiye gündemine gelen Sümeyye’nin cenazesi, Sakarya’dan Gemlik’e getirildi. Gemlik Hacı İzzet Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, Bursa Vali Yardımcısı ve Gemlik Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Belediye Başkanı Refik Yılmaz, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun ve İlçe Başkanı Zafer Işık ile MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sümeyye Uğur Yazıcı, kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanına defnedildi. 

Hurşit Topal
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!