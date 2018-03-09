Sumitomo, TSM Global Türkiye ile bölgedeki yatırım ivmesini artırıyor

Japonya menşeili Sumitomo İş Makineleri, Türkiye'deki iş ortağı TSM Global ile başlattığı büyüme ve yatırım birlikteliğine daha yüksek ivme kazandırma kararı aldığını açıkladı. Türkiye'deki Sumitomo Ekskavatör kullanıcılarına ve TSM Global ‘in başarılı ekibine teşekkür etmek üzere Sumitomo İş Makineleri Başkanı Shinji Shimomura ve TSM Global Türkiye üst düzey yöneticileri İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda sektördeki gelişmeleri, geleceğe dönük planları ve Türkiye bazlı bölgesel büyüme ilgili açıklamalarda bulunuldu.

''Türkiye‘nin potansiyeline güvendiğimiz için büyük yatırımlar yapmak istiyoruz''

Türkiye’de son 3,5 yılda 8 bölge müdürlüğü ve 40’a yakın geniş bayi ağı ile istihdama katkı yaptıkları bilgisini veren Shinji Shimomura, ''Çok ciddi yatırımlar yaptık. Türkiye iş makineleri ekskavatör pazarındaki payımızı her geçen yıl artırdık ve ithal edilen ürünler arasında kendi ürün gamımızda lider konumuna geldik. Müşteri memnuniyetinde ve satış sonrası hizmetlerinde çok ileri gittik. Bu yaptığımız yatırımlara ek olarak 2018 'den sonra da, yatırımları daha da büyüterek devam edeceğiz. Türkiye‘nin potansiyeline güvendiğimiz için büyük alanlara yatırım yapıp, her büyük projede ülkenin gelişimine destek vermek istiyoruz'' dedi.

''Türkiye coğrafik olarak bizim açımızdan çok önemli''

Türkiye'nin coğrafi konumunun önemine değinen Shimomura, ''Türkiye coğrafik olarak bizim açımızdan çok önemli. Türkiye; Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan çok önemli köprü konumunda biz bunun önemini bildiğimiz için Türkiye bizim için çok ciddi önem teşkil ediyor. Türkiye, Avrupa ve Hindistan'da fabrikamız yok. O yüzden gelecek ile ilgili planlarımızda Türkiye'nin önemi her geçen gün bizim için daha da artıyor. Türkiye’nin önemi ve artan potansiyeli ve bölgedeki coğrafi stratejik önemi açısından gerekli koşullar oluştuğunda ilerde Türkiye’de üretimi de gündemimize alabiliriz '' şeklinde konuştu.

''Teknolojiye çok ciddi yatırım yapıyoruz''

Teknolojik geliştirmelere çok ciddi yatırım yaptıklarının altını çizen Shimomura, ''Japonya'da yüksek teknolojili makineler konusunda ürettiğimiz ve denediğimiz ürünler var. İş makinaları sektöründe her geçen gün teknolojinin daha etkin olacağını düşünüyoruz'' açıklamasında bulundu.

Geçen yıl yeni 6 serisi ürünlerini Türk kullanıcılarının beğenisine sunduklarını dile getiren Shimomura, ''Bu alanda özellikle yakıt sarfiyatında büyük avantajımız, aynı zamanda makine çalışma veriminin yeni seride çok yüksek olması ve operatörlerin rahat kullanımı ve verimlerinde artış olması bizi iş makineleri ekskavatör pazarında lider konumuna taşıdı'' diye konuştu. Bu başarıda Sumitomo Ekskavatörlerin yeni serilerinin kullanıcıya sağladığı avantajlar kadar, TSM GLOBAL ekibinin de özverili çalışması ve 7/24 servis sağlama kapasiteleri etkili oldu.

Sumitomo’dan TSM Global’e Ödül

Toplantı sonunda Sumitomo İş Makineleri Başkanı Shinji Shimomura, TSM Global CEO’su ve ortağı Taner Sönmezer’e ve ekibine başarılarından ötürü teşekkür ederek plaket verdi. Sumitomo Ekskavatörlerinin dünya pazarında yükselen yıldızı Türkiye’nin büyüyen ekonomisine işaret eden TSM Global CEO’su Taner Sönmezer, TSM Global olarak bu büyümeye katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek teşekkür etti. Sönmezer, iş makineleri pazarının bu yıl da geçen yıl olduğu gibi büyüme trendini sürdüreceği beklentisinde olduklarının ve bu yönde yatırımlarını devam ettireceklerini sözlerine ekledi.

