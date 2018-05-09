Diğer
Kategoriler

Sumudica: "Bana tuzak kurdular"

Teknik Direktör Marius Sumudica, Beşiktaş maçında yaptığı hareketin anlamını bilmediğini belirterek, "Bana tuzak kurdular" dedi.

Sumudica: &quot;Bana tuzak kurdular&quot;

09 Mayıs 2018 20:24

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından ligin 33. haftasında Teleset Akhisarspor'u konuk edecek Kayserispor'da hazırlıklar, Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde başladı. Antrenman öncesi bir süre Teknik Direktör Sumudica ile konuşan futbolcular daha sonra düz koşu ve kondisyon çalışması ile antrenmana devam etti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, "Alt sıradaki bir takımla oynayacağız. 36 puanı olan bir takım. Yarın kupada bir final maçları var. Kaliteli oyunculara da sahipler. Bence bu bir şans finale kadar gelmeleri. Bu sezon evimizdeki son maçımızı oynayacağız, oyuncularım için de aynı şekilde. Kimsenin bilmediği şeyler olabilir. Kazanabiliriz, belki kaybedebiliriz. Taraftarımızdan bir iyilik istiyorum, stadı doldurmalarını bekliyorum. Önümüzdeki sezon belki burada olmayacak oyuncularım, belki hoca olmayabilir. Ama iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz. İyi maçlar çıkardık, bunun yanında kötü maçlarımız da oldu. Taraftarlarımızdan takıma sahip çıkmalarını, saygı göstermelerini istiyorum. Hep beraber sonuç alalım bu maçta" dedi.

Taraftardan özür diledi


Beşiktaş maçında yaptığı hareketle taraftarın tepkisini çeken Sumudica, konu ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarlardan özür diledi. Kendisine oyun oynandığını ve yaptığı hareketin anlamını bilmediğini dile getiren Marius Sumudica, "Bana bir tuzak kurdular. Bir muhabir bana bu işareti göstermişti. Ben bunun ne anlama geldiğini gerçekten bilmiyordum. Bütün takımların amblemlerini, hayvanlarını bilmiyorum. Bunu da takip etmek zorunda değilim. Buradan özür dilemek istiyorum, çünkü Kayserispor benim yüreğimde olan bir takım. Taraftarlarla da iyi bir ilişkim olduğuna inanıyorum. Ben bu ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Benim bu ülkeden gitmem için iki önemli teklif geldi, gerçekten maaş ve ücretleri iyi olan tekliflerdi. Ama ben burada kaldım. Umarım onlarla iyi bir sezon geçirmişizdir. İki yıl önce böyle sonuç alamamışlardı herhalde. Son iki senedir 15. sırada bitiren bir takımdı, şimdi 8. sıradayız. 2 ay önceden ligde kalmayı garantiledik. Bu bir ailenin başarısıdır, bu aileyi oluşturan futbolcular, ekip ve taraftarlardır. Tekrar özür diliyorum. Burada kalırsam da gidersem de Kayserispor gerçekten kalbimde olacak bir takım" ifadelerini kullandı.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç