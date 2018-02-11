Sumudica: 'Benim için olumlu bir sonuç oldu'

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın mensupların açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, “Biz rakibimiz gibi haftadan haftaya oynamadık. Biz kupa maçları da oynadık. Rakibimiz bizden daha diriydi” diye konuştu.

“Lopes sadece dün antrenmanlara katılmıştı. Deniz sakattı. 4 gün tedavisi sürdü. Umut’un da bir problemi vardı. Mendes bütün maçlarda oynadı. Kolay değil onun için de her maçta 90 dakika oynamak. Hazır değildik, yorgunduk ve dinlenmemiştik” diyerek şunları söyledi:

“Benim için olumlu bir sonuç oldu çünkü 1-0 geriden geldik. Rakibimiz defans yapmaya gelmişti buraya. İlk yarıda hiçbir fırsat yakalayamadılar. Dinlenmemiş olduğunuz zaman çok zor oluyor. Buradan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Büyüleyici bir atmosfer vardı. Beraberlik golünü bulmada yardım ettiler. 5. Sıradayız ve sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Sivas’tan ve Göztepe’den bir puan üstteyiz. Aynı puanda olursak Sivas’ta dışarıda kazandık, evimizde berabere kaldık. Göztepe’de evimizde kazandık, dışarıda berabere kaldık. Her maç daha zor oluyor. 13 maçımız final havasında olacak. Kayserispor ilk yarıdaki futboluna devam edecek. Çünkü artık bir hafta süremiz var takımı çalıştırmak için. Taraftarlar ve basın biraz üzüldü ilk 11 ile kupa maçına çıkmadığım için ama Galatasaray’ı iki yerde de elemek çok zor olacaktı. Sonrasında Fenerbahçe olacaktı. 13 maçımız var artık 5.’lik daha kolay. Kupada elenmek gibi bir niyetim yoktu. Akhisar maçında geri gelmek kolay değildi. Futbolcuları hem kupaya hem lige konsantre etmek çok zor. Bence iyi maç çıkardık. Oyunu domine ettik. İkinci yarı golden sonra rakip sadece kontratakla çıkmaya çalıştı. Şamil bir pozisyon kaçırdı. Allah bu gün bize yardım etmedi. İnşallah gelecek maça.”

Cem Atakan - Alparslan Ötüken - Ali Göç