Diğer
Kategoriler

Şumudica: 'Fantastik bir maç izledik'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Şumudica maç sonu yaptığı açıklamada, “Rakibimiz Atiker Konyaspor'un sahaya daha yorgun çıkacaklarını düşünüyordum. Fantastik bir maç izledik” dedi.

Şumudica: Fantastik bir maç izledik

22 Ekim 2017 19:21

Konyaspor’u kendi sahasında 2-1 yenen Kayserispor’un Teknik Direktörü Marius Şumudica, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Çok zor bir maç oynadık ve kazandık. Evimizde oynadığımız en zor rakiplerden biriydi. Daha yorgun çıkacaklarını düşünüyordum çünkü; Avrupa Ligi’nde oynuyorlardı. Çok tecrübeli bir Türk hocaları var. Fantastik bir maç izledik” diye konuştu.

“Galatasaray'dan sonra en iyi defans yapan takımız"

Takımımı da tebrik etmek istiyorum diyen Sumudica; "Bir gol yedik ama ligde 3-3 veya 4-3 biten maçlar gördük. Bu ligde Galatasaray sonrasında en iyi defansı yapan takımız” diyerek takımını beğendiğini söyledi.
Çok iyi çalıştıklarını ifade eden Sumudica, "Takıma bu sene 17 futbolcu yeni katıldı. Göreve geldikten sonra iyi bir uyum sağladık. Takımın başkanının da bunda katkısı var. Takım iyi gidiyor, bundan dolayı çok mutluyum. Hedeflerimden birini gerçekleştirdiğime inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl 3-4 bin taraftara oynayan bir takım vardı. Şimdi sayı daha fazla. Bu akşam eve gittiğimde rahat uyuyabileceğim. Mutlu ayrılan taraftarlar görüyorum. Daha iyi oynayabiliriz. 17 puan yaptık bu gün. Bu takım ilk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl da 17. Sırada bitirdi takım. Tekrar taraftarlara teşekkür ediyorum. Kayseri’nin ileri gelenlerine de teşekkür ediyorum. Takıma yardımcı oluyorlar. Bu da bir takım için oldukça önemli” diyerek ilerisi için ümitli olduğunu vurguladı. 

Alparslan Ötüken
 

Etiketler: Kayserispor, konyaspor

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç