Şumudica: 'Fantastik bir maç izledik'

Konyaspor’u kendi sahasında 2-1 yenen Kayserispor’un Teknik Direktörü Marius Şumudica, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Çok zor bir maç oynadık ve kazandık. Evimizde oynadığımız en zor rakiplerden biriydi. Daha yorgun çıkacaklarını düşünüyordum çünkü; Avrupa Ligi’nde oynuyorlardı. Çok tecrübeli bir Türk hocaları var. Fantastik bir maç izledik” diye konuştu.

“Galatasaray'dan sonra en iyi defans yapan takımız"

Takımımı da tebrik etmek istiyorum diyen Sumudica; "Bir gol yedik ama ligde 3-3 veya 4-3 biten maçlar gördük. Bu ligde Galatasaray sonrasında en iyi defansı yapan takımız” diyerek takımını beğendiğini söyledi.

Çok iyi çalıştıklarını ifade eden Sumudica, "Takıma bu sene 17 futbolcu yeni katıldı. Göreve geldikten sonra iyi bir uyum sağladık. Takımın başkanının da bunda katkısı var. Takım iyi gidiyor, bundan dolayı çok mutluyum. Hedeflerimden birini gerçekleştirdiğime inanıyorum.

Geçtiğimiz yıl 3-4 bin taraftara oynayan bir takım vardı. Şimdi sayı daha fazla. Bu akşam eve gittiğimde rahat uyuyabileceğim. Mutlu ayrılan taraftarlar görüyorum. Daha iyi oynayabiliriz. 17 puan yaptık bu gün. Bu takım ilk yarıyı ilk 8 arasında bitirmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl da 17. Sırada bitirdi takım. Tekrar taraftarlara teşekkür ediyorum. Kayseri’nin ileri gelenlerine de teşekkür ediyorum. Takıma yardımcı oluyorlar. Bu da bir takım için oldukça önemli” diyerek ilerisi için ümitli olduğunu vurguladı.

Alparslan Ötüken

