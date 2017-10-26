Sumudica: 'Fenerbahçe’yi yenersek 6 puan almayacağız'

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde deplasmanda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşil Bursa ile karşılaşan Kayserispor, sahadan 2-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Sumudica, “Bu tip maçlar zor geçer. Bizim için de zor geçti. Bu tip maçlara futbolcularımızı konsantre etmek çok zor. 3'üncü ligden bir takıma karşı oynayacaklarını biliyorlar. Biraz rahat davrandılar golü attıktan sonra, maçın bittiğini düşündüler. Futbol şakaya gelmez. 1-1 oldu, değişiklik yaptım, risk aldım. Golü bulduk. Uzatmalara gitseydi bizim için çok kötü olacaktı, oyuncularım daha fazla yorulacaklardı. Rakip takımı tebrik ediyorum. Hedeflerinde başarılar diliyorum” dedi.

“Kazanırsak 6 puan almayacağız”

Ligde oynayacakları Fenerbahçe maçını da değerlendiren deneyimli teknik adam, “Çok zor bir maç olacak. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Ligdeki diğer maçlar gibi olacak, çünkü büyük takımla oynadığınızda 6 ya da 9 puan vermiyorlar. İki takım da 3 puan için mücadele verecek. Kazanırsak 6 puan almayacağız, ya da kaybedersek 6 puan silinmeyecek. Normal bir maç olacak, diğer maçlar gibi” diye konuştu.

Mesut Alan

