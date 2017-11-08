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Sumudica: 'Oyuncularım bulunduğumuz yeri hak ediyor'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımın bulunduğu yeri hak ettiklerini söyleyerek, “Alnımız teri ile çalışıyoruz” dedi.

Sumudica: Oyuncularım bulunduğumuz yeri hak ediyor

08 Kasım 2017 22:22

Süper Lig ekiplerinden Kayserisporlu futbolcular Trabzonspor maçının ardından verilen 3 günlük iznin ardından bugün çalışmalarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudicca yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Sumudica: “Alnımızın teri ile çalışıyoruz”

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, “Oyuncularım çok çalıştılar ve bunu hak ettiler. Başkanıma da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok iyi oyuncular getirdi. Masöründen, tercümanına, hocasından, futbolcusuna kadar herkes alnının teri ile çalışıyor. Bu dördüncülüğümüzü hak ediyoruz. Belki daha iyi yerlerde olabilirdik. Şanssızlıklar yaşadık ama şu an 4. sıradayız. Kayseri halkı bunu hak ediyor. Umarım ligi daha iyi yerlerde bitiririz. Çünkü burada bir aile ortamı var. Benim hedefim bu zamana kadar da bundan sonrada hep aynı olacak. Takımı geçen seneden daha iyi oynatmak. Diğer bir hedefimde taraftarları stada çekmekti. Bunu başardığımıza inanıyorum. Geçen seneye göre bu sene 3 katı daha fazla bir taraftara karşı oynuyoruz. Taraftarlar stada geldiğinde güzel futbol seyrediyorlar” ifadelerini kullandı. 

Ali Göç
 

Etiketler: Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica

 

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