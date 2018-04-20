Sumudica tribüne gönderildi

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, yoğun itiraz sebebiyle tribüne gönderildi.

Müsabakanın tamamında hakeme itiraz eden Rumen teknik adam, maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderilirken, Sumudica'nın yokluğunda ise takımın başında yardımcı antrenör Hakan Ertürk kaldı.

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

