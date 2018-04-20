Diğer
Kategoriler

Sumudica tribüne gönderildi

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Medipol Başakşehir mücadelesinin son bölümünde hakem tarafından tribüne gönderildi.

Sumudica tribüne gönderildi

20 Nisan 2018 22:38

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Medipol Başakşehir'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Marius Sumudica, yoğun itiraz sebebiyle tribüne gönderildi.

Müsabakanın tamamında hakeme itiraz eden Rumen teknik adam, maçın hakemi Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderilirken, Sumudica'nın yokluğunda ise takımın başında yardımcı antrenör Hakan Ertürk kaldı.  

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç