Sumudica: 'Yeni bir başlangıç yaptık'

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu. Sumudica, “Geçirdiğimiz çok kötü bir maçtan sonra haftanın değerlendirmesini yapmak istiyorum. Futbolda bu sonuçlar alınabiliyor. Arjantin Milli Takımı da İspanya’ya 6-1 kaybetti. Kayserispor da Fenerbahçe’ye 5-0 kaybetti. Hiç hoşuma giden bir şey değil. Çok çabuk bu kötü dönemi atlatmamız lazım. Cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacağımız çok önemli bir maç var. Dün ve bugün oyuncularım ile görüştüm. 4 gün sonra başka bir maç oynayacağız. İyi futbol iyi sonuçlar aldığınız zaman kötü sonuçları çok çabuk unutturabiliyor ve biz de bunu yapmaya çalışacağız. Trabzon’a gideceğiz, deplasman oynayacağız ve mücadelemizi orada vereceğiz. Ligde 6. sıradayız. Trabzon’a gideceğiz ve iyi bir skorla dönmeyi hedefleyeceğiz ki, tüm Türkiye’ye Kayserispor’un ligdeki yerini şansla almadığını göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe maçının ardından canım çok sıkkındı”

5-0’lık Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamaları değerlendiren Marius Sumudica, “Maçtan sonra canım gerçekten çok sıkkındı. Bu normal bir şey. Yenildiğiniz zaman acı çekiyorsunuz. 15 yıllık hocalık kariyerimde evimizde oynadığımız maçlarda hiçbir zaman böyle bir sonuç almadım. Spontane bir kişiliğim var. Söylemek istediklerimi söylüyorum. Bunlar maçtan sonra maçın sıcaklığıyla ilgili olan şeylerdi. Sonuca çok üzülmüştüm. Dün Erol başkanımızla yaptığımız bir toplantı vardı. Bana çalışmamla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Takım hakkında da konuştuk. Önüme bir teklif sundu. Ben de 2 yıllık kontratı kabul ettim. Artık Kayserispor’un yeni bir hocası var. 3 sene daha buradayım” diye konuştu.

Kayserispor’da her şeyin yeniden başladığını kaydeden Rumen çalıştırıcı Sumudica, “Dünkü toplantıda futbolcularıma her şeyin yeniden başladığını söyledim. Yeni hocayla yeni bir başlangıç yapacağımızı söyledim ama unutmamamız gereken bir şey var ki, biz bu sonuçları aynı futbolcular ile aldık. Kayserispor’un şu an 41 puanı var. Unutmayın ki bu takım gelecek sene yine Süper Lig'de mücadele edecek. Biz bunu hep beraber yaptık. Medya, taraftarlar ve oyuncularımla. Ben oyuncularıma anlattım. Futbol oynamayı mı unuttular? Ligin ilk devresi ile ikinci devresinde oynadıkları futbol çok farklı. Onları tanıyamıyorum. Bence dün yeni bir başlangıç yaptık. 7 maçımız var. Ligi 5. veya 6. bitirmek için uğraşacağız. Benim sözümü unutmayın, ilk 8! Eğer 9. bitirirsek ceketimi alır giderim” şeklinde konuştu.

Ali Göç