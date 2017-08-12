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Suna ninenin yüzü güldü

Adana'da ev kirasını ödeyemedikleri için kızı ve 3 torunuyla evden atılan 70 yaşındaki Suna Şen için Adana Valiliğinin girişimleriyle ev kiralandı

Suna ninenin yüzü güldü

12 Ağustos 2017 16:26

Adana'da ev kirasını ödeyemedikleri için kızı ve 3 torunuyla evden atıldıktan sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın girişimleriyle kendisine ev kiralanan Suna Şen, yaşadığı zorlu süreçte kendisine yardım eden herkese teşekkür etti. 

Seyhan Kaymakamlığı ile Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, ev kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle kızı ve 3 torunuyla sokağa atılan 70 yaşındaki Suna Şen ile birebir görüşerek, ihtiyaçlarını tespit etti. Yapılan görüşmede Suna Şen’in eşi Ali Şen’in vefat etmesi sonucunda dul maaşıyla geçimini sağlamaya çalıştığı, ev kirasını ise zaman içerisinde artan borçlarından dolayı ödeyemeyecek duruma geldiği, kızı Ayşe Çiftçi’nin ise şiddetli geçimsizlik sonucunda boşandığı ve eşinin de nafaka vermediğinden geçimini sağlayamadığı gibi ev kirasını da ödeyemediği belirlendi.

Seyhan Kaymakamlığı tarafından Ayşe Çiftçi ve annesi Suna Şen'in ikamet etmesi için Seyhan ilçesinde bulunan Meydan Mahallesi’nde yıllık kirası 7 bin 500 TL olan ev kiralandı ve ailenin eşyalarla eve yerleşmesi sağlandı. Ayrıca aynı gün içerisinde Ayşe Çiftçi'ye 500 TL nakdi yardım yapıldı. Ailenin muhtaçlığına istinaden iki ayda bir 500 TL nakdi yardım ve 300 TL Kurban Bayramı yardımı yapılacağı açıklandı.

Ev sorunu çözüldüğü için yüzü gülen Suna Şen, "Allah devletimizden ve halkımızdan razı olsun. Mahallelimiz bizi zor durumda bırakmadı, yemek getirdi, nafaka getirdi. Devletimiz yakında doktora da götürecek beni" diye konuştu. 

Nuri Pir 


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