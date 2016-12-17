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Sunay Akın, Fetullah Gülen’i ‘Gulyabani’ye benzetti

Sunay Akın, Edirne’deki oyununda FETÖ darbe girişimini yüz yıl önce Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın ‘Gulyabani’ romanında ele aldığını söyledi. Akın, FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’i ‘Gulyabani’ye benzetti.


17 Aralık 2016 13:13

Akın, Trakya Üniversite Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği ‘Görçek’ adlı oyununda izleyenlere ünlü film ve oyunculardan bahsederken en çok korktuğu karakterin ‘Gulyabani’ olduğunu belirtti. Akın, ‘Gulyabani’ romandan bahsederek, “Ben korku filmlerini seyrederken korkmam ancak çocukluğumda onu ne zaman görsem korkudan yatağın altına saklanırdım. Onu ilk kez gördüğümde öyle bir korktum ki hala daha korkarım. Gulyabani’nin ne olduğunu bilmemek bize neye mal oldu biliyor musunuz? Gulyabani Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanıdır. Hüseyin Rahmi Gürpınar, yüz yıl önce bu romanı yazmıştır. Romanda dul bir kadının hayatını anlatır. Dul kadın İstanbul’a çalışmak üzere Üsküdar etraflarında bir çiftlikte iş bulmuştur. Çalıştığı yıllarda çiftlikte garip garip olaylar olmuştur. Çiftliği ele geçirmek isteyen bir çete var. Çete çiftliği ele geçirmek için elinden geleni yapmakta. O çete, insanların inançları üzerine hurafeler, üç harfliler, periler, üzerinden oyunlar oynayarak. İnsanların dini inançlarını sömürerek çiftliği ele geçirmişlerdir. 15 Temmuz Gulyabani’nin ortaya çıktığı gündür” dedi. 

Ergin Yıldız

Etiketler: fetullah gülen, Sunay Akın


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