Kanal 3 televizyonunda uzun zamandır ana haber bültenini sunan gazeteci Nail Azbay, televizyonculuk tarihinde eşine ender rastlanacak bir olaya imza attı. Dün sunduğu ana haber bülteninin tamamlayan Azbay bülten sonunda izleyicilere, sevdiği kıza ve ailesine büyük bir sürpriz yaptı. Azbay, sevdiği kız için kaleme aldığı “Secdedaş” isimli kitabı tanıtarak kitap içeriğini anlattı. Türkiye’deki seçkin kitapçıların raflarında yer almaya başlayan bu eserle Azbay, Türk Edebiyat Tarihi’nde de bir ilke imza attı. Azbay’ın bu eserini sıra dışı kılan özelliği ise kitabın son sayfasında yer alan evlenme teklifi oldu.

İzleyicilere "ailem" diye seslenen Azbay, canlı yayında "Bu kitap özetle cümlelerin muhatabına şöyle diyor. Gel evlenelim. Birbirimize eş olalım, bizi birbirimize sevdirene secdedaş olalım. Derdimi kelimelerle sayfalarına buyur etmiş bir kitapla tanıştırmak istiyorum sizi. Adı Secdedaş, yeni çıktı henüz. Benim dertlerimi kelimelerle sayfalarına konuk almış bir kitap. Derdimi anlatan sayısız cümle var bu kitabın içerisinde. Ama hepsinin ortak bir özelliği var. Hepside yalnızca bir kişi için dertlenmiş cümleler. Kendisiyle aynı gök kubbenin altında yaşlanmak istediğim kişiyle dertleniyor bu kitaptaki her bir cümle. Doğacak her yeni güne birlikte uyanmak istediğim kişiye dert yanıyor bu kitabın satırları. Şöyle diyor özetle bu kitap cümlelerin muhatabına. Gel evlenelim. Birbirimize eş olalım, bizi birbirimize sevdirene secdedaş olalım” dedi.

“Hanenize evlat olmak istiyorum”

Nail Azbay, konuşmasının sonunda evlenmek istediği kişinin anne ve babasına da seslendi. Azbay, “Cümlelerimin muhatabı olan kişinin öncelikle anne babasına sesleniyorum. Hanenize, ailenize beni de evlat olarak buyur eder misiniz? Sofranızda bana da evlat muamelesiyle muamele eder misiniz? Şimdide bu kitabın içerisindeki tüm satırların muhatabı olan kişiye sesleniyorum. Burada, beni her akşam evlerine buyur eden bütün ailemin önünde sana bu kitaptaki çağrıyı iletiyorum. Benimle evlenip eşim, secdedaşım olur musun” ifadelerini kullandı.

Azbay’ın sunduğu ana haber bülteninin sonunda yaptığı bu sürprizin ardından seyircilerin kanalı telefon yağmuruna tuttuğu da öğrenildi.

Öte yandan, Azbay’ın evlenme teklifinde bulunduğu kişinin ve ailesinin ismini vermemesi ise bir başka merak konusu oldu.

Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR