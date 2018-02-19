SunExpress, 2018 hedeflerini açıkladı

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress'in, İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında 2017 yılı değerlendirilip 2018 yılı hedefleri açıklandı. 2017’de tarihinin en büyük cirosunu gerçekleştirdiği açıklanan şirketin, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 büyüyerek 1 milyar 154 milyon avroluk (4 milyar 751 milyon TL) gelir elde ettiği vurgulandı. 2017 yılında taşınan yolcu sayısı 8,8 milyon olurken, doluluk oranı ise yüzde 84 olarak gerçekleştiği bildirildi. Toplantıya Genel Müdür Jens Bischof, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan ve Almanya Genel Müdür Yardımcısı Alper Özen ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

2017 yılını değerlendiren Jens Bischof, ''2017 yılı bizim için çok başarılı bir yıldı. Yolcu sayımız yüzde 17, ciro yüzde 10 büyüdü. Rekor büyümelere imza atık'' dedi.

''2018'de yüzde 20 büyüme hedefliyoruz''

2018'de Türkiye'deki büyümemiz devam edecek diyen Bischof, ''Özellikle turistik merkezler; Antalya, İzmir, Bodrum, Dalaman'da büyümeye devem edeceğiz. 2018'de yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Bu yüzde 20 daha fazla koltuk anlamına geliyor. Turistik merkezlere geliş ve gidişlerde büyüme hedefleniyor. Bu toplam 5 milyon yeni koltuk anlamına geliyor. Bu yine Türkiye'de rekor bir büyüme demek'' açıklamasında bulundu.

''Avrupa'dan Antalya'ya 3 milyon koltuk arzı''

Avrupa'dan Antalya'ya 3 milyon koltuk arzı gerçekleştireceklerini belirten Bischof, ''Temelleri güçlü olan bir şirketiz. Operasyon ve zamanında uçuşlar olarak güvenli havayolu olarak iyi bilinmekte. Operasyonlar açısında mükemmel hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda seyahat acentaları, tur operatörleri ve koltuk alımları konusunda yoğun çalışmalarımız var. Bu artışa hazırlıklıyız. 2018 yılında rekor artışı kolaylıkla karşılayabilecek durumdayız'' diye konuştu.

''Anadolu'dan Avrupa 15 yeni uçuş''

Anadolu'dan Avrupa 15 yeni uçuş olacağı konusunda açıklama yapan Bischof, ''Anadolu, işlerimizin çok önemli kısmını teşkil ediyor. Türkiye'nin güneşli sahil kesimleri yanı sıra kalan kısım da önemli. Anadolu'da kapasitemiz çok artacak. Ankara'dan Londra'ya, Paris'e ve başka Avrupa destinasyonlarına uçuşlarımız artacak. Aynı zamanda daha küçük Anadolu kentleri; Samsun, Trabzon ve Elazığ gibi kentlerden de toplam yüzde 25'lik bir artış beklenmekte. Yine bu büyümenin içinde kolayca başa çıkabileceğimiz bir rakam'' şeklinde konuştu.

''2018'de uçuş içi eğlence sistemimiz olacak''

Dijitalleşmedeki çalışmalara değinen Bischof, ''Dijitalleşme havayolu şirketleri için çok önemli. Herkes kendine en uygun olan konuya odaklanıyor. Bizler için whatsapp yeni bir uygulama oldu. 7/24 burası üzerinden hizmet ile ilgili yolcularımızın her türlü soruyu cevaplayabiliyoruz. Bu sadece küçük bir örnek. Yeni dijitalleşme ve inovasyonlar devam edecek. Örneğin; 2018'de uçuş içi eğlence sistemimiz olacak. Kendi akıllı cihazınız üzerinden film, müzik ve gazete takibi konular yapılabilecek'' ifadelerini kullandı.

Şirketin 29 yıllık tarihinde güzel bir filo büyüklüğüne ulaştığını ifade eden Bischof, ''70'den fazla uçak, 4 bin personel, 60'dan farklı destinasyon ve 20 farlı ülkeye uçuş yapılmakta. Türkiye turizminin önemli bir parçası haline geldik. Sorumluluğumuzun farkındayız ve 2018 yılında Türkiye turizmini yeni yüksek noktalara taşıma konusunda çalışmalara devam edeceğiz'' dedi.

Adem Gürer