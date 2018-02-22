Sungurlu zabıtasından dilenci operasyonu

Konu hakkında Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dilencilere yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, yakalanan dilencinin çevre illerden geldiği tespit edildiği, hakkında yasal işlemler yapılan dilencilerin şehir dışına gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Şehir dışından ilçeye geldiği öğrenilen dilenciler hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğünde kimlik tespiti yapılarak ilçeden gönderildi” ifade edildi.

Sungurlu Belediye Başkan Abdulkadir Şahiner, Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dilencilere yönelik operasyonlarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü ve gerçekleştirilen bu tür operasyonların halk tarafından da büyük destek gördüğünü söyledi.

İlçede yaşayan vatandaşların daha rahat ve huzurlu günler geçirmesi için bundan sonraki günlerde de bu tür çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Şahiner, “Özellikle hemşerilerimizden istirhamımız bu işi sektör haline getiren bu kişilere itimat edip yardımda bulunmamalarıdır” dedi.

Serkan Şansever

