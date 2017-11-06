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Sungurlu'da 3 ayrı kaza: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sungurluda 3 ayrı kaza: 5 yaralı

06 Kasım 2017 09:58

Edinilen bilgilere göre ilk kaza Sungurlu-Çiçeklikeller Köyü Kurmutlu dere mevkiinde meydana geldi. Serhat Akbulut (18) yönetimindeki traktör kestiği odunları traktöre yükledikten sonra seyir halindeyken kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork ile birlikte yan yattı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kaza Sungurlu-Kemallı Köyü mevkiinde meydana geldi. A.C.K. (25) yönetimindeki kamyonet Sungurlu'dan Kemallı Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sungurlu-Dertli Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında ise Ramazan Tanrıkoloğlu(46) yönetimindeki otomobil, Çulhalı Köyü'ne seyir halindeyken virajı alamayarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Ramazan Tanrıkoloğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ceylan Karayel (43) ve Hacı Karayel (38) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Serkan Şansever

Etiketler: araç, kaza, sungurlu

 

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