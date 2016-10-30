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Sungurlu’da Cumhuriyet yürüyüşü

Sungurlu' da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Yürüyüşü' düzenlendi.

Sungurluda Cumhuriyet yürüyüşü

30 Ekim 2016 13:55

Sungurlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Dispanser önünde toplanan grup, ellerindeki meşalelerle Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden Atatürk Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşe Belediye Başkanı Adulkadir Şahiner, İlçe Garnizon Komutanı Necip Sirkeci, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, sivil toplum kuruluşu başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Türk milletinin genlerinde olan, bağımsız ve hür yaşamam arzusuyla birleştiğinde yanan Cumhuriyet ateşinin 93. yılını gururla kutluyoruz. Açtığınız bu yolda durmadan ve duraksamadan önümüze çıkan hiçbir engele boyun eğmeden vakur bir millet duruşuyla yürüyoruz. Bizlere sadece Cumhuriyetin ilkelerine sıkıcı bağlı olmanın gerekliliğine değil, hukukun üstünlüğü, demokrasi, uygarlık ve çağdaşlık ideallerinin vazgeçilmez bir zorunluluk olduğuna inanmayı öğrettiniz. Sizin bizlere öğrettikleriniz ve vasiyet ettikleriniz bugün hepimizin aklında ve yüreğinde canlı bir güç olarak yaşıyor ve bizlere rehberlik ediyor. Gösterdiğin hedef doğrultusunda bu büyük milletin yürüyüşü, hiçbir zaman durmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır“ diye konuştu.

Program havai fişek gösterisiyle son buldu. 

Serkan Şansever

Etiketler: Cumhuriyet yürüyüşü


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