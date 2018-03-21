Sungurlu’da devasa obruk oluştu

İlçeye bağlı 200 haneli köyde oluşan obruk köylüleri tedirgin etti. Geçen hafta Cuma günü meydana gelen obruk üzerine Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, DSİ, İl Özel İdaresi, AFAD ve jeoloji mühendisleri köye giderek incelemelerde bulundu.

Geçen hafta Cuma namazından sonra köylülerin köyün içinde obruk oluştuğunu söylediğini belirten Köy Muhtarı Kadir İçtüzer, “Obruğun derinliği 48 metre, genişliği ise 4 metre. Hemen fotoğraflarını çekip kaymakam beye gönderdik. Gerekli çalışmalar yapılarak hafriyat döküldü obruğa. Hafriyattan sonra halen dolmadı. Ne atarsak yutuyor. Derinlik tahmin ettiğimizden de çok çıkabilir” dedi.

Köy Muhtarı İçtüzer, “Bugün Kaymakam Mitat Gözen, Ankara DSİ’den, İl AFED Müdürlüğü’nden ekipler köyümüze geldiler. Gerekli su analizleri yapılıp, içmede, sulamada kullanılabilir mi kullanılamaz mı gerekli işlemler yapılacak” diye konuştu.

5 gündür oluşan obruğu doldurmak için uğraştıklarını söyleyen Hacı Veli İçtüzer isimli köy sakini ise, sıkıntının büyük olduğunu, daha da büyümesinden korktuklarını söyleyerek, tedirgin bir şekilde yaşadıklarını belirtti.

Yetkililerin kendilerine, yer altında bir havuz oluştuğunu, suyun tuzlu olduğunu, kullanılamayacağını söylediklerini ifade eden İrfan Çavuşculu ise, “Köyümüzde su alanında sıkıntı var. Burada çıkan suyu tuzluda olsa sulama amaçlı kullanmak istiyoruz. Niyetimiz bu ama yetkililer buna pek taraftar değil, kapanmasında yanalar” şeklinde konuştu.

Serkan Şansever

