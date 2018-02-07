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Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Çorum’um Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Sungurluda iki otomobil çarpıştı: 2si ağır 3 yaralı

07 Şubat 2018 20:52

Edinilen bilgiye kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hastane kavşağında meydan geldi. Sungurlu’dan Çorum istikametine seyir halinde olan Ömer Yeniçeri idaresindeki 19 EK 238 plakalı otomobil, kavşaktan dönmeye çalıştığı esnada Çorum istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan İhsan Kurman yönetimindeki 19 SN 318 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde hurdaya döndü. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

19 EK 238 plakalı otomobilde sıkışan sürücü Ömer Yeniçeri ile araçta yolcu olarak bulunan Satı Yeniçeri ağır şekilde yaralandı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkarılan sürücü ve yolcu ile diğer otomobilin sürücüsü İhsan Kurman ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ömer ve Satı Yeniçeri burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Serkan Şansever

Etiketler: kaza, sungurlu

 

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