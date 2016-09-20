Edinilen bilgilere göre kaza, Taşköprü kavşağında meydana geldi. Hacı Koyudemir yönetimindeki 19 SL 011 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi istikametine giderken, Ankara-Samsun Karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 28 AB 640 plakalı araçla çarpıştı. Kazada, araç sürücüsü Hacı Koyudemir ve araçta yolcu olarak bulunan Hamide Koyudemir yaralanırken, diğer araçta ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Serkan Şansever