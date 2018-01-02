Sünnet ne zaman yapılmalıdır ? Sünnet olmanın faydaları ve Sünnet fiyatları 2018

Op.Dr. Serdar Siyve, sünnet penisin uç kısmını saran mukozal dokunun ve deri tabakasının (prepüsyum=sünnet derisi) yaklaşık dörtte üçünün cerrahi yolla kesilip, penis başı ve idrar kanalının uç kısmının açığa çıkarılması işlemi olduğunu hatırlatarak, ister tıbbi isterse dini gerekçelerle yapılmış olsun, dünyadaki her 6 erkekten biri sünnetli olduğunu ifade etti.

Sünnet Olmanın Faydaları Nelerdir ?

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Şiyve sünnetin yararları hakkında bilgi vererek, “Sünnet edilmiş penisin temiz tutulması daha kolaydır. Yapılan araştırmalarda yaşamın ilk 1 yılı içerisinde, özellikle de 6 aydan daha küçük yaşta idrar yolu enfeksiyonu geçiren erkek çocukların yüzde 92'si sünnetsizdir. Sünnet derisi iltihabı sünnet derisi darlığı ve parafimozis sünnetten sonra görülmez. Sünnet cinsel ilişkiyle bulaşan, sfiliz, gonore, herpes ve AIDS gibi hastalıklardan korunmak için de çok önemlidir. Araştırmalar, sünnetin bir gelenek olarak rutin yapıldığı Musevi ve Müslüman toplumların erkeklerinde, penis başı kanserinin ve bunların eşlerinde de rahim ağzı kanserinin daha az görüldüğünü ortaya koyar” dedi.

Sünnet Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Sünnetin zamanına değinen Dr. Şiyve, “Sünnet ameliyatı ameliyathane koşullarında ve genel anestezi altında uygulanmalıdır. Sadece yeni doğan döneminde, yine ameliyathane koşullarında lokal anesteziyle yapılabilir. Çocuğun cinsel kimliğini tanıdığı 2-6 yaşları arasında tıbbi bir zorunluluk olmadıkça sünneti önermiyoruz. Bu yaşlarda çocuklar ağrı hissetmeseler de, yapılan işlemi cinsel kimliğine saldırı olarak algılar ve bilinçaltında olumsuz etkilenmeler söz konusu olabilir. Bu nedenle ciddi bir tıbbi zorunluluk olmadıkça bu yaşlarda sünnetten kaçınılmalıdır” şeklinde konuştu.

Sünnet Nerede, Nasıl Ve Kim tarafından yapılmalı ?

Sünnetin önemli bir cerrahi işlem olduğunun altını çizen Şiyve, “Sünnet önemli bir cerrahi girişimdir. Her cerrahi işlem gibi en uygun koşulların olduğu ameliyathanelerde konuyla ilgilenen deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Her aile ve çocuk yapılacak işlem hakkında bilgilendirilmelidir. Çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılması gerekir” diye konuştu.



2018 YILI SÜNNET FİYATLARI

Özel hastanelerde sünnet fiyatları hayli farklılık göstermektedir. Genellikle Özel hastanelerde sünnet fiyatları ortalama 200 TL – 600 TL arasındadır. Bu fiyatların altında sünnet yapan özel hastanelerde vardır üstünde yapan özel hastanede vardır ama genellikle fiyat ortalaması 200 TL – 600 TL arasındadır.

Devlet Hastanelerinde Sünnet Fiyatları

Devlet hastanelerinde sünnet fiyatları sabittir. Ama SSK, Bağ-Kur, Yeşil kart sahiplerine sünnet fiyatları daha uygun fiyata gelebiliyor. Genellikle Devlet hastanelerinde sünnet fiyatları 100 – 300 TL Arasındadır.