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  • Sunucu Eda Pera Küçük yalvardı: 'Ne olur yardım edin' | Eda Pera Küçük Kimdir? Eda Pera Küçük Kaç Yaşında ve Nereli?

Sunucu Eda Pera Küçük yalvardı: 'Ne olur yardım edin' | Eda Pera Küçük Kimdir? Eda Pera Küçük Kaç Yaşında ve Nereli?

Sunucu Eda Pera Küçük’ün eski sevgilisi oyuncu Tolga Pancaroğlu tarafından şiddet görmesine ilişkin başlatılan soruşturma dosyasına Küçük’ü tehdit ettiği gerekçesiyle Pancaroğlu’nun arkadaşı oyuncu Deniz Evin de şüpheli olarak eklendi.

Sunucu Eda Pera Küçük yalvardı: Ne olur yardım edin | Eda Pera Küçük Kimdir? Eda Pera Küçük Kaç Yaşında ve Nereli?

16 Ocak 2018 11:28

Küçük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tehdit edildiğini ve korktuğunu belirterek, “Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun!” dedi.

Sunucu Eda Pera Küçük, birlikte olduğu sevgilisi oyuncu Tolga Pancaroğlu hakkında kendisine şiddet uyguladığını, hakaret ve tehdit ettiğini iddia ederek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

“Hayatın kararacak, benden söylemesi”

Dilekçe üzerine harekete geçen savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Şüpheli Tolga Pancaroğlu’nun arkadaşı Deniz Evin, Eda Pera Küçük’e, “Sonu cezaevinde bitecek, kurtuluşun yok. Ara konuş, düzgün konuyu kapatın. Hayatın kararacak benden söylemesi” şeklinde tehdit içerikli mesajlar attı.

Dosyaya, arkadaşı da şüpheli olarak eklendi

Eda Pera Küçük’ün oyuncu Deniz Evin’den şikayetçi olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Evin hakkında ‘tehdit’ suçundan soruşturma başlattı. Öte yandan savcılık, soruşturma dosyasını Tolga Pancaroğlu’nun dosyası ile birleştirdi.

Sosyal paylaşım sitesi üzerinden destek

Eda Pera Küçük, yaşanan olaylar üzerine sosyal medya hesabından, “Yalvarıyorum artık n’olur sesimi duyun! 9 aydır tehdit alıyorum ve korkuyorum! Beni bu hale şu anda Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu olan eski sevgilim getirdi. Öldüresiye dövüldüm! Üstüne bir de davadan geri çekilmem için acımasızca şantaja maruz kalıyorum. Yardım edin!” paylaşımını yaparak şarkıcı Haluk Levent’in hesabını etiketledi.

Kadın platformları da sosyal medya hesapları üzerinden ‘BeniDeTehditEtsene’ hashtagıyla tweet atarak Eda Pera Küçük’e destek verdi. 

EDA PERA KÜÇÜK KİMDİR?

Asle Bulgaristan göçmeni olan Eda Pera Küçük, 15 Şubat 1990 yılında doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlayan Eda Pera Küçük, sunuculuk yapmaktadır.

Etiketler: Eda Pera Küçük, Eda Pera Küçük kim, Tolga Pancaroğlu

 

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