Müzik yazarı ve programcı İpek Atcan, sosyal medya hesabından, metroda bacak bacak üstüne attığı gerekçesiyle tekmeli saldırıya uğradığını yazdı.

METRO İSTASYONUNDA TEKMELENDİ

CNN Türk'ün haberine göre, müzik programı sunan İpek Atcan, Twitter hesabından, bacak bacak üstüne attığı için metro istasyonunda tekmelendiğini duyurdu. Atcan, olayın geniş halini kişisel sitesinde anlattı.

BACAK BACAK ÜSTÜNE ATTIĞI İÇİN SALDIRIYA UĞRADI

Akşam saatlerinde metro istasyonundaki banka oturup, metronun gelmesini beklediğini söyleyen Atcan, istasyonda bir adamla göz göze geldiğini ve saldırganın, "Ne oturuyorsun lan öyle bacak bacak üstüne'' dedikten sonra bacağına tekme attığını ifade etti. İpek Atcan, olayın şokuyla tepki veremediğini ve tekmeci saldırganın uzaklaştığını söyledi.