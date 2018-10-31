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Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, eski eşinin evine zorla girdiği ve eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Bermek'in evine zorla girdiği ve eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi darp ettiği iddiasıyla Bodrum'da gözaltına alınan sunucu Murat Başoğlu, adliyeye sevk edildi.
Dün gece eski eşi Hande Bermek'in Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde bulunan evine zorla giren sunucu Murat Başoğlu, eski eşini ölümle tehdit ederek, araya girmeye çalışan eşinin hizmetlisi bayanı darp etti.

Bermek'in yardım istemesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Başoğlu'nu zorla girdiği evde gözaltına aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Bermek'in evine zorla girdiği ve eski eşinin yanında çalışan hizmetliyi darp ettiği iddiasıyla Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin gazetecilerin görüntü almasını engellemek için koşarak adliyeye soktuğu Başoğlu'nun kafasını örtmesi ve burnundaki bandaj dikkat çekti.  

Eren Ayhan
 

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