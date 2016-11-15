Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kapadokya’da ‘Süper Ay’ adeta kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kapadokya bölgesinde ‘Süper Ay’ı görüntülemek isteyen binlerce vatandaş Göreme, Uçhisar ve Ortahisar’da bulunan vadilerde kamp kurarak bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek istedi. Nevşehir’de bu eşsiz doğa manzarasını fotoğraflamak isteyen vatandaşlar havanın bulutlu olması nedeniyle net bir görüntü çekemezken kameralara yansıyan süper ay ise Kapadokya’da bulunan peribacaları ile birlikte adeta kartpostallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Coşkun Sağlamdin