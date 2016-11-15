Diğer
Kategoriler

Süper ay Kayseri’de böyle görüntülendi

Yılın en önemli gök olaylarından biri olarak gösterilen ‘Süper Ay’ Kayseri’de de akşam saatlerinde kendini gösterdi.

Süper ay Kayseride böyle görüntülendi

15 Kasım 2016 09:22

Bugün ayın dünyaya en yakın konuma gelmesi nedeniyle havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar ‘Süper Ay’ı net olarak çıplak gözle izleme imkanı buldu. Havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar bu doğa olayını ölümsüzleştirmek için ayın fotoğraflarını çekti. Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ekibi de bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek için çalışmalar yaptı. UFAD Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmek istediklerini kaydederek, “Burada bulunma sebebimiz son yüzyılda ayın dünyaya en yakın olduğunu fotoğraflamak ve kursiyer arkadaşlarımıza gece fotoğrafçılığı ile ilgili eğitim amacıyla buradayız. İnşallah ayı fotoğraflarken Kayseri ile alakalı dolunay görüntüleri çekeceğiz. Aynı zamanda kursiyer arkadaşlarımızla da gece fotoğrafı eğitimi hakkında da tatbik yapmış olacağız. Ayın son yüzyılda ilk kez dünyaya bu kadar yakın olması sebebiyle bu fotoğrafları ilk kez çekiyoruz. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 21. yüzyılda ay bir daha bu kadar dünyaya yakın olmayacak. Güzel görüntüler olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel görüntüler elde ederiz. Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmiş oluruz” dedi. Fotoğraf çeken Memduh Erdoğan da 63 yılda bir görülen dolunayı görüntülemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada hocalarımız ve kursiyer arkadaşlarımızla birlikte 63 senede bir bu kadar yaklaşan dolunayı görüntülemeye çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Ay’ın fotoğrafını çeken Ümran Tunoğlu da Kayseri’yi tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakmak için çalıştıklarını kaydederek, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf alanında çalışmalar yapmaktayım. Bu akşamda Bu akşamda bu yüzyılda gerçekleşen harika bir doğa olayı için gökyüzünü fotoğraflamak üzere arkadaşlarımızla birlikte burada toplandık. Amacımız Kayseri’yi etkileyici, tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakabilmek” şeklinde konuştu.
NASA tarafından da 21. yüzyılın en yakın dolunayı olduğunu açıklamıştı. 

Turan Bulut 
KAYSERİ 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!