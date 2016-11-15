Bugün ayın dünyaya en yakın konuma gelmesi nedeniyle havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar ‘Süper Ay’ı net olarak çıplak gözle izleme imkanı buldu. Havanın kararmasıyla birlikte vatandaşlar bu doğa olayını ölümsüzleştirmek için ayın fotoğraflarını çekti. Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ekibi de bu görsel şöleni ölümsüzleştirmek için çalışmalar yaptı. UFAD Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmek istediklerini kaydederek, “Burada bulunma sebebimiz son yüzyılda ayın dünyaya en yakın olduğunu fotoğraflamak ve kursiyer arkadaşlarımıza gece fotoğrafçılığı ile ilgili eğitim amacıyla buradayız. İnşallah ayı fotoğraflarken Kayseri ile alakalı dolunay görüntüleri çekeceğiz. Aynı zamanda kursiyer arkadaşlarımızla da gece fotoğrafı eğitimi hakkında da tatbik yapmış olacağız. Ayın son yüzyılda ilk kez dünyaya bu kadar yakın olması sebebiyle bu fotoğrafları ilk kez çekiyoruz. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 21. yüzyılda ay bir daha bu kadar dünyaya yakın olmayacak. Güzel görüntüler olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel görüntüler elde ederiz. Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmiş oluruz” dedi. Fotoğraf çeken Memduh Erdoğan da 63 yılda bir görülen dolunayı görüntülemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada hocalarımız ve kursiyer arkadaşlarımızla birlikte 63 senede bir bu kadar yaklaşan dolunayı görüntülemeye çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Ay’ın fotoğrafını çeken Ümran Tunoğlu da Kayseri’yi tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakmak için çalıştıklarını kaydederek, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf alanında çalışmalar yapmaktayım. Bu akşamda Bu akşamda bu yüzyılda gerçekleşen harika bir doğa olayı için gökyüzünü fotoğraflamak üzere arkadaşlarımızla birlikte burada toplandık. Amacımız Kayseri’yi etkileyici, tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakabilmek” şeklinde konuştu.

NASA tarafından da 21. yüzyılın en yakın dolunayı olduğunu açıklamıştı.

Turan Bulut

KAYSERİ