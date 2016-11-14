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'Süper Ay' onlara yüzünü göstermedi

"Süper Ay’, Edirne’de bulutlu hava nedeniyle izlenemedi.

Süper Ay onlara yüzünü göstermedi

14 Kasım 2016 22:06
'Süper Ay' onlara yüzünü göstermedi - Tıkla İzle

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) üyeleri, dolunayı Mimar Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camii ile birlikte fotoğraflamak için bir araya geldi fakat bulutlar ’Süper Ay’ı fotoğraflamaya izin vermedi. EFOD Başkanı Serdar İyiiz, dernek üyeleri olarak büyük Ay’ı fotoğraflamak için yerini aldıklarını belirterek, "Hava bulutlu ama şansımızı deneyerek sonuna kadar bekleyeceğiz. Çünkü uzun yıllardan sonra bu dolunay doğacak. Sanıyorum bundan sonra 2034 yılından sonra bu yakınlıktan geçeceği söyleniyor. Şansımıza inşallah dolunay çıkar" dedi.

EFOD hocalarından olan Enver Şengül ise, “Dernek olarak buradayız. Dolunayı çekmek istiyoruz ama çok şansızız. Çünkü bulutlardan Ay kendisini gösteremedi. Ama olsun bu saatte buradayız, Selimiye’nin aydınlatılmış fotoğrafını çekerek döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Tamer Yavuz 

Etiketler: Edirne, süper ay


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