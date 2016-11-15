Çanakkale'de soğuk havaya rağmen kordon boyuna gelen vatandaşlar, Süper Ay'ı izleyip Truva Atı ile birlikte fotoğrafını çekti. Bu esnada bir müzisyen de kordon boyunda gitar çaldı. ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, Süper Ay'ın herhangi anormal bir doğa olayına neden olmasının beklenmediğini belirterek, "Süper dolunayın yeryüzünde etkisi yok. 384 bin 500 kilometre ortalama uzaklık. Herhangi bir dolunayda etki neyse bu dolunayda da o. Yani okyanuslarda gel git olaylarının artması, bazı doğa olaylarının oluşması beklenmiyor. Böyle bir şey yok” dedi.

Muğla'nın turistik Bodrum ilçesinde ise havanın bulutlu olması Ay'ın net olarak izlenememesine neden oldu. Bodrum’un eşsiz manzarasıyla birlikte Süper Ay'ı fotoğraflamak isteyenler, tarihi Değirmenler Tepesi'ne koştu. Bulutlar nedeniyle net fotoğraf çekemeyen fotoğrafçılar, “Böyle bir güzel doğa olayını görüntülemek istedik. Ama doğa bizi kara bulutlarla engelledi” dedi.

‘Süper Ay’ havanın açık olduğu Ankara’da sıra dışı bir görüntü oluştururken, Gümüşhane’de ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde havanın bulutlu olması nedeniyle net olarak izlenemedi. Kayseri'de Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ekibi ise bu görsel şöleni fotoğrafladı. UFAD Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmek istediklerini belirterek, “Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 21. yüzyılda ay bir daha bu kadar dünyaya yakın olmayacak. Güzel görüntüler olacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel görüntüler elde ederiz. Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmiş oluruz” dedi.

Fotoğraf çeken Memduh Erdoğan da 63 yılda bir görülen dolunayı görüntülemeye çalıştıklarını ifade ederek, “Burada hocalarımız ve kursiyer arkadaşlarımızla birlikte 63 senede bir bu kadar yaklaşan dolunayı görüntülemeye çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Ay’ın fotoğrafını çeken Ümran Tunoğlu ise, Kayseri’yi tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakmak için çalıştıklarını kaydederek, “Yaklaşık 10 yıldır fotoğraf alanında çalışmalar yapmaktayım. Bu akşamda Bu akşamda bu yüzyılda gerçekleşen harika bir doğa olayı için gökyüzünü fotoğraflamak üzere arkadaşlarımızla birlikte burada toplandık. Amacımız Kayseri’yi etkileyici, tanıtıcı güzel fotoğraflar bırakabilmek” şeklinde konuştu.

Eren Ayhan - Gürkan Düzenli - İlker Uyar - Murat Yüksel - Musa Erdoğan - Recep Ergin-Turan Bulut